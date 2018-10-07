В Пензе отопление дали в 2563 жилых дома

Глава администрации озвучил текущую ситуацию. По его словам, сейчас работают 82 котельные, 148 ЦТП и шесть станций смешения, отопление есть во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры и соцучреждениях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, тепло поступило в 2563 многоквартирных жилых дома из 2570. Шесть зданий находятся на стадии капремонта, а один объект запитан от теплосетей регионального УФСИН.

«Важно, что бригады ведут достаточно активную деятельность, часть объектов получит теплоноситель уже сегодня. Районные администрации все работы контролируют и координируют», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он затронул тему, связанную с локальными отключениями.

«У нас есть такие многоквартирных жилые дома, до которых тепло дошло, но потом подача приостановилась. Известно, что в процессе пуска ресурса может произойти завоздушивание системы, где-то сыграло роль отсутствие хозяина в квартире», — пояснил он.

Мэр поручил городскому управлению ЖКХ обратиться ко всем управляющим компаниям и провести переговоры на предмет наличия техперсонала в выходные дни. Кроме того, он распорядился привлечь соцработников для обхода квартир без отопления, где проживают люди старшего возраста, требующие особого внимания.

«Некоторые из них не имеют родных и близких рядом и нуждаются в поддержке. Необходимое, чтобы помочь им согреться во время отсутствия централизованного отопления, у нас есть», — сказал Виктор Кувайцев.

В завершение совещания он поручил МКП «Теплоснабжение г. Пензы» активнее заниматься благоустройством после вскрышных работ.