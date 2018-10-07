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В Кремле рассказали, как президент России отметит день рождения

7 октября в 09:56 272 просмотра
, как глава государства планирует его отпраздновать.

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7 октября президент России Владимир Путин отмечает 66-й день рождения. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал СМИ о том, как глава государства планирует его отпраздновать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова, «президент проведет день с родными, близкими и друзьями». В этом году день рождения Владимира Путина выпал на выходной — воскресенье. Как отмечают СМИ, президент часто работает в свой праздник, ездит в командировки по стране и за рубеж.

В прошлом году президент общался с иностранными лидерами по телефону и провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В 2008 и 2010 годах Владимир Путин встречал свой праздник в Санкт-Петербурге — камерно, в кругу родных и друзей.

В 2013 году 7 октября президент оказался на острове Бали, где принимал участие в саммите АТЭС и получал поздравления от коллег лично. В 2014-м он отметил праздник в тайге, ходил по горам, а в 2015-м сыграл в хоккей в матче Ночной хоккейной лиги.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=WsDqN-FVg4Y

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