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На месте будущего сквера рядом с ДС «Воейков» посадили 40 кедров

7 октября в 11:23 210 просмотров
«Воейков» высадили 40 кедровых деревьев.

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В Пензе возле дворца единоборств «Воейков» высадили 40 кедровых деревьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, деревья высаживали с учетом технологии, направленной на обеспечение приживаемости кедра.

«На сегодняшний день в Пензе уже реализовано несколько проектов, в том числе — по грантовой поддержке, и, таким образом, у нас появилось несколько зеленых тематических зон, таких как сквер Бессмертного полка, «45 меридиан», «Семейный». А здесь граждане сами выразили желание, чтобы рядом с ними тоже была ухоженная, красивая территория. Мы предполагаем, что этот сквер можно будет посвятить 40-летию Первомайского района», — отметил глава администрации города Виктор Кувайцев.

По его словам, концепция зоны отдыха рядом с дворцом единоборств уже проработана.

«Будем реализовывать намеченные планы», — заверил мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gradonachalnik_prinyal_uchastie_v_posadke_kedra_vozle_dvortsa_edinoborstv_voeykov/

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