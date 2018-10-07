На месте будущего сквера рядом с ДС «Воейков» посадили 40 кедров

Как сообщает пресс-служба мэрии, деревья высаживали с учетом технологии, направленной на обеспечение приживаемости кедра.

«На сегодняшний день в Пензе уже реализовано несколько проектов, в том числе — по грантовой поддержке, и, таким образом, у нас появилось несколько зеленых тематических зон, таких как сквер Бессмертного полка, «45 меридиан», «Семейный». А здесь граждане сами выразили желание, чтобы рядом с ними тоже была ухоженная, красивая территория. Мы предполагаем, что этот сквер можно будет посвятить 40-летию Первомайского района», — отметил глава администрации города Виктор Кувайцев.

По его словам, концепция зоны отдыха рядом с дворцом единоборств уже проработана.

«Будем реализовывать намеченные планы», — заверил мэр.