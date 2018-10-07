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В Пензе предприятия с высокими рисками ждут пристальные проверки (видео)

7 октября в 15:58 288 просмотров
, чтобы на практике применять риск-ориентированный подход. Он заключается в том, чтобы под пристальные проверки контролирующих органов попадали только те предприятия, которые находятся в той или иной зоне риска.

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Контрольно-надзорную работу в отношении пензенских предприятий усовершенствуют. Речь идет о том, чтобы на практике применять риск-ориентированный подход. Он заключается в том, чтобы под пристальные проверки контролирующих органов попадали только те предприятия, которые находятся в той или иной зоне риска.

О начале совместной работы в этом направлении с целым рядом ведомств сообщили в региональном министерстве экономики.

«Проверка будет проходить не во всех предприятиях, а только там, где высокие риски. Есть определенные критерии, по которым предприятия относятся к высокому риску, и, соответственно, по этим предприятиям органы, которые обладают контрольно-надзорной функцией, составляют план проверок. На сегодняшний момент такие планы формируются на 2019 год», — рассказал министр Сергей Капралов.

Как отметили в ведомстве, эти риски могут относиться к различным сферам: например, экологии или пожарной безопасности. На сегодняшний день целевая модель по совершенствованию контрольно-надзорных мероприятий выполнена на 67%. Всего правительством России утверждено 12 целевых моделей, которые должны применить в регионах, чтобы привлечь инвестиции, сообщает телеканал «Экспресс».


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