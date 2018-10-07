В Пензенском районе построят два новых ФАПа (видео)

В Пензенской области продолжается строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Так, сейчас в практической плоскости находится вопрос о появлении новых медпунктов в Неверкинском, Шемышейском, Нижнеломовском и Лунинском районах. А в Пензенском в 2019-м году приступят к строительству сразу двух ФАПов.

На прием к врачу жительница Алферьевки Нина Якушова пришла пешком — вот уже два года как необходимые медицинские услуги на селе оказывают в новой амбулатории. Ее построили в рамках программы «Развитие сельских территорий».

«Нам не надо ездить в Терновку мы приходим, здесь сдаем анализы, а потом результаты сюда приходят, мы опять идем к доктору. Это очень удобно. Врачи хорошо обращаются, по записи все, вовремя», — рассказала она.

До врачебной амбулатории в Алферьевке функционировал фельдшерско-акушерский пункт, поэтому набор медуслуг был минимальным. Сейчас прием пациентов в новом здании ведут терапевт и медицинская сестра. Кроме кабинета врача, в помещении работает процедурная, где пациентам делают уколы. Здесь же, по месту жительства, работающие могут получить больничные листы.

«Приходят все — и молодые, и пожилые. Чаще, конечно, пожилые, потому что у них проблем больше, им сюда добираться ближе, чем раньше — в терновскую больницу», — отметила врач-терапевт амбулатории с. Алферьевка Елена Васякина.

Если кто-то из сельчан не может самостоятельно добраться до медпункта, терапевт приходит на дом. Кроме того, он раз в неделю выезжает в соседние села, где нет амбулаторий. По словам главы районной администрации, в рамках программы «Развитие сельских территорий» предусмотрено строительство еще нескольких объектов первичной медицинской помощи.



«На сегодня мы приняли решение вместе с главврачом о строительстве двух ФАПов — в селе Кривозеровка Мичуринского сельсовета и в селе Ардым Ленинского сельсовета. Проектно-сметная документация находится на стадии изготовления, в следующем году мы будем включены в программу по строительству этих ФАПов. Я думаю, что в течение 2019 года мы их построим», — рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Параллельно с проектной идет кадровая работа. Главный врач Терновской районной больницы уже занимается подбором персонала для будущих медучреждений, сообщает телеканал «Экспресс».