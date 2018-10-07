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В Пензе завели уголовное дело на тренера, обвиняемого в педофилии

7 октября в 10:47 1188 просмотров
, не достигших 14 лет.

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Следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы расследует уголовное дело по обвинению мужчины в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет.

В ходе предварительного следствия было установлено, что он, занимая должность воспитателя в одном из детских оздоровительных лагерей, в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей. В 2017 году, отмечают следователи, мужчина уже был замечен в подобных действиях в отношении ребенка.

Потерпевшие длительный период времени занимались в секции плавания одной из детских спортшкол, где обвиняемый работал тренером-преподавателем.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, получена информация, что ранее во время соревнований с детьми обвиняемый также позволял себе употреблять спиртное, однако эти факты остались незамеченными для его работодателей.

«Рассматриваемая ситуация красноречиво говорит о необходимости выработки дополнительных мер, направленных на выявление лиц, чья трудовая деятельность связана с работой с детьми, склонных к совершению антиобщественных действий (употреблению алкогольной продукции, наркотических средств) и преступлений», — подчеркнули в управлении.

Напомним, 21 августа в пензенских СМИ появилась информация о задержании тренера, который якобы приставал к детям во время занятий по плаванию в одном из оздоровительных лагерей. В пресс-службе ведомства ее не подтвердили, но и не опровергли, а детский омбудсмен Елена Столярова сообщила, что пока не располагает никакой информацией по данному факту.


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