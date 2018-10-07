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В Пензе открыли железнодорожный переезд на ул. Аустрина

7 октября в 11:49 244 просмотра
, чтобы убедиться в том, что переезд открыт.

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Утром 7 октября на объект приехал мэр Пензы Виктор Кувайцев, чтобы убедиться в том, что переезд открыт.

В связи с ремонтом ул. Аустрина в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с 21 часа 6 октября до 6 часов 7 октября движение через переезд было ограничено. За это время были заменены конструктивные элементы переезда и уложен резинокордовый настил.

Сейчас ведутся работы по примыканию переезда к дороге, сообщает пресс-служба мэрии. Для автомобилистов на это время будет доступна одна полоса движения, либо альтернативный вариант — объезд через ул. Звездную.

«Нужно сделать все, чтобы к утру понедельника, когда люди поедут на работу, движение было полноценным», — подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/zheleznodorozhnyy_pereezd_na_ulitse_austrina_otkryt/

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