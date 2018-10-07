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В Заре на ул. Счастливой появилась новая аллея

7 октября в 14:22 138 просмотров

7 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев принял участие в посадке аллеи в районе улицы Счастливой в микрорайоне Заря.

Озеленить микрорайон предложила одна из представителей многодетных семей в ходе личного приема граждан у градоначальника 13 сентября. Виктор Кувайцев поручил, чтобы ответственные лица от муниципалитета помогли разработать эскизное предложение благоустройства территории и предоставить посадочный материал.

«Мы всегда приветствуем активных граждан, которые выражают желание заботиться и благоустраивать свой микрорайон. А поддержка многодетных семей для власти является особой задачей. Мы с большим уважением относимся к таким семьям, желаем, чтобы все у них складывалось благополучно», — цитирует слова главы администрации пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_mikrorayone_zarya_poyavilas_novaya_alleya/

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