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На набережной Суры приступили к гранитному мощению дорожных плит

7 октября в 16:53 656 просмотров
, чтобы проконтролировать ход ремонта.

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7 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил два объекта общественного пространства, чтобы проконтролировать ход ремонта.

Сначала глава администрации осмотрел Спасский собор, где планируется благоустроить территорию, ограниченную улицами Лермонтова, Белинского, Советской и Карла Маркса. Сейчас там готовится основание из песка и щебня для последующего мощения, идет комплектация материалами. Также выполняется устройство инженерной инфраструктуры — ливневой канализации, электрики, наружного освещения и водопровода.

Следующим объектом осмотра стала набережная реки Суры, где укрепляют склон и строят лестничные марши. Завершаются работы по устройству дорожных плит в основании склона, приступили к мощению из гранита. Также выполнена песчаная подготовка под газонные решетки.

Мэр подчеркнул, что до конца года необходимо освоить все запланированные объемы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/glava_administratsii_penzy_prokontroliroval_remont_sotsialno_znachimykh_obektov/

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