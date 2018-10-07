На набережной Суры приступили к гранитному мощению дорожных плит

Сначала глава администрации осмотрел Спасский собор, где планируется благоустроить территорию, ограниченную улицами Лермонтова, Белинского, Советской и Карла Маркса. Сейчас там готовится основание из песка и щебня для последующего мощения, идет комплектация материалами. Также выполняется устройство инженерной инфраструктуры — ливневой канализации, электрики, наружного освещения и водопровода.

Следующим объектом осмотра стала набережная реки Суры, где укрепляют склон и строят лестничные марши. Завершаются работы по устройству дорожных плит в основании склона, приступили к мощению из гранита. Также выполнена песчаная подготовка под газонные решетки.

Мэр подчеркнул, что до конца года необходимо освоить все запланированные объемы.