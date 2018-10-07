В мэрии Пензы обсудили вопросы отопительного сезона

Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил положительную динамику по сравнению с показателями вчерашнего дня. Более 50 человек ликвидируют порывы и восстанавливают благоустройство на объектах, задействованных в рамках капремонта.

Директор Регионального фонда капремонта Наталья Моисеева сообщила о том, что в домах на улицах Литейной/Беляева, 16/1, Воровского, 21, и Ново-Черкасской, 5 ситуация полностью стабилизировалась. В домах на улицах Кижеватова, 15 и на проспекте Победы, 86а тепло подали частично. На Циолковского, 17 работы завершат не позднее 10 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева, улица Мебельная пока остается в работе.