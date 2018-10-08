В Пензенской области проследят за правильностью расчета платы за отопление

По его словам, в 25 муниципальных образованиях области на 100% завершен пуск тепла. В Пензе работы еще продолжаются из-за проведения капремонта в нескольких многоквартирных домах.

«Ростехнадзор проверяет готовность к отпительному сезону в Пензе и Кузнецке. Возникает вопрос к управляющим компаниям, в связи с этим Госжилстройтехинспекции рекомендовал бы организовать «горячую линию» в течение всего сезона. Все разрытия нужно взять на контроль. Пока погодные условия позволяют, нужно ликвидировать их за одну-две недели, привести территорию в порядок. В Пензенской области в четырех домах из-за капремонта проблемы, но теплоносители подан везде», — сказал Михаил Панюхин.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что в настоящее время совместно с сотрудниками Ростехнадзора выявляют все недочеты и устраняют их. Тепло в домах должно появиться в ближайшие дни.

Иван Белозерцев поручил главам администраций районов до конца недели разобраться со всеми проблемами, завершить основные работы и обеспечить подачу тепла во все дома.

«Работу повели большую, надо доводить ее до конца. Через неделю пойдет понижение температуры, и сразу почувствуете негативную реакцию людей. До 20 октября проведите встречи с УК по поводу их работы в осенне-зимний период. Хочу обратить внимание на укомплектованность по нормам дворниками, техникой, инструментами для уборки снега. Жилищная инспекция, подключитесь к этой работе. Я посмотрел ваши оценки по работе, по сравнению с прошлым годом вы стали работать хуже. Измените свое отношение», — заявил губернатор.

Особое внимание Иван Белозерцев обратил на квитанции по оплате тепла.

«В первые месяцы голова кружится от «счастья»: выставляют в полтора-два, некоторые — в три раза больше, чем потребили граждане. Я ни разу не увидел за все время работы, чтобы управляющие компании направили жителям квитанции в уменьшенном размере. Это говорит о том, что умышленно это делают. Руководство таких УК будем отстранять от работы. Давайте соберем их, предупредим, пригласим полицию, пусть главы администраций районов объяснят, что не надо так делать», — подчеркнул он.

Губернатор поручил Михаилу Панюхину потребовать от глав муниципальных образований график данной работы.