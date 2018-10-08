В Пензе будут оберегать тротуарную плитку от ломов и ковшей

Губернатор Иван Белозерцев 8 октября на совещании с главами администраций обратил внимание на благоустройство Пензы.

Мэру Виктору Кувайцеву глава региона поручил обратить внимание на новые дороги и тротуары, замощенные плиткой. По его словам, зимой тяжелая техника не должна уродовать бордюры, а коммунальные службы — разрушать плитку ломами, отбивая лед.

«Мы за это заплатили бюджетные деньги. Относитесь бережнее», — сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор поручил градоначальнику активизировать работу по реконструкции площади Ленина, набережной, благоустройству территории у Спасского кафедрального собора.

«Пока погода позволяет, нужно работать. Снег пойдет — будет поздно», — подчеркнул Иван Белозерцев.