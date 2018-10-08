Белозерцев: Многие районы «плывут» в вопросах ввода земли в сельхозоброт

8 октября на совещании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с главами муниципальных образований в формате видеосвязи обсудили ситуацию с севом озимых культур под урожай 2019 года.

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, в настоящее время сев завершен. Посеяно 371 тыс. га озимых культур — 109%от планового значения. По сравнению с 2018-м, площадь увеличилась на 40 тыс. га.

В частности, больше земель в севооборот ввели аграрии Белинского (+5611 га), Бессоновского (+1309 га), Земетчинского (+3490 га), Каменского (+7603 га), Камешкирского (+1995 га), Кузнецкого (+1266 га), Малосердобинского (+4913 га), Мокшанского (+5041 га), Неверкинского (+1462 га), Пензенского (+1205 га), Спасского (+2609 га), Тамалинского (+2333 га) и Шемышейского (+1713 га) районов.

«Озимой пшеницы посеяно на площади 362,3 тыс. га, озимой ржи — 7,9 тыс. га, озимой тритикале — 0,5 тыс. га, озимого рыжика — 0,8 тыс. га», — сообщил министр.

Глава региона отметил, что главы многих районов «плывут» в вопросах, связанных с сельхозпоказателями их муниципальных образований и вводом земли в севооборот.

«Это же ваш ресурс, земля, ваши будущие налоги. Понятно, что земля залесена, но нужно вводить ее в сельхозоборот. В Мокшанском районе ездили на семинар месяца два назад, я вам показывал, как землю приводят в порядок. Этим надо заниматься. Малосердобинский, Пензенский районы «плывут», любого другого назови — то же самое. [Андрей] Бурлаков, это же ваша работа, занимайтесь ей должным образом», — призвал Иван Белозерцев.

Он поручил глав муниципальных образований подготовить все необходимые документы по компенсации аграриям, урожай которых пострадал от засухи этого года.

«Попытаемся войти в федеральную программу поддержки. Если Минсельхоз увидит, что у нас есть такая проблема, можем рассчитывать на компенсацию. Сельхозпроизводителей собирайте, они ведь мониторят свои посевы. Заранее смотрите с ними, погибли озимые посевы или нет, что делать в следующем году, где семенной материал закупать», — сказал губернатор.

Также он дал поручение в течение двух недель провести в районах рабочие совещания с сельхозпроизводителями по подведению предварительных итогов уборочной кампании.