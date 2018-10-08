Город Спутник оценили руководители филиалов Росреестра (видео)

Спутник посетила делегация представителей десятка поволжских филиалов Федеральной кадастровой палаты, которые приехали в Пензенскую область для обмена опытом.

Посещение микрорайона началось со знакомства с жилым комплексом «Лазурный», который в августе 2017 года оценил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Гости выделили главные преимущества жилого комплекса: расположение вблизи набережной, закрытая территория, видеонаблюдение, а также улучшенное обустройство двора.

«Нам приятно здесь находится, вдохновляет. Мы рады, что сможем об этом опыте рассказать в своих регионах», — поделился впечатлениями директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Республике Марий Эл Сергей Якимов.

«Спутник в отличие от других подобных строительных проектов обладает хорошим запасом мощности, это район по-настоящему подходящий для жизни», — добавил директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Самарской области Андрей Жуков.

Во время экскурсии представители Росреестра обратили внимание на лазерные проекции на одном из зданий, а также на подсветку набережной. Лучше рассмотреть освещение Города Спутника гости смогли с самого высокого в Пензенской области колеса обозрения.

Экскурсия завершилась у светомузыкального фонтана, где руководители филиалов Федеральной кадастровой палаты сделали несколько снимков на память.

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