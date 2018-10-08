В Пензенской области заболеваемость наркоманией уменьшилась на 15,1%

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева.

«За полтора года по инициативе Министерства внутренних дел РФ под контроль поставлено 62 ранее неизвестных наркотиков и психотропных веществ, с использованием которых может быть изготовлено более 1000 препаратов. Это позволило в рамках только одного уголовного дела изъять свыше 140 килограммов производного синтетического вещества. В условиях распространения подобных так называемых дизайнерских наркотиков особую актуальность приобретают вопросы своевременного выявления и последующей идентификации», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

По словам главы российского правоохранительного ведомства, необходимо принимать очередные меры по совершенствованию федерального законодательства, которые позволят более эффективно противодействовать инновационным способам распространения смертоносных веществ. В частности, необходимо бороться с преступлениями, совершенными в форме бесконтактного сбыта веществ, с использованием современных платежных IT-систем, а также криптографических валют.

В Пензенской области, по состоянию на 1 августа, под наблюдением с диагнозом «наркомания» состояли 1224 человека, в том числе — двое несовершеннолетних.

«В целом, по итогам семи месяцев первичная заболеваемость наркоманией в регионе уменьшилась на 15,1%. Она составила 4,5 на 100 тысяч населения», — сказал Иван Белозерцев.

Участники мероприятия определили основные направления межведомственной работы на ближайшую перспективу, сообщает пресс-центр облправительства.