Анна Семенович соблазнила Михаила Трухина

Анна Семенович: «Как-то я заболела и лежала дома, вот тогда я и посмотрела «Ивановых». И сейчас продолжаю следить за этой семейкой! А вообще приятно, что мне дали не эпизодическую роль. Знаете, как обычно бывает: зовут сняться в образе звезды, и сидишь себе просто без слов. Я от таких ролей отказываюсь, потому что мне уже это неинтересно с моей достаточно зрелой фильмографией. А в данном случае я хоть и играю звезду, но активно взаимодействую с главными героями».

По сюжету певица навещает Лешу Иванова только во сне, но каждый раз в откровенном пеньюаре кокетничает с ним. «В отличие от героя мне не снятся известные люди, — улыбалась она. — В моем случае это красочные истории, практически художественные фильмы, в которых я либо убегаю от кого-то, либо сама кого-то догоняю». Помимо пеньюара, на съемках Анна примерила еще три наряда, в том числе вечернее платье, которое по сценарию для звезды шьют Полина и Лида Ивановы.

Кроме звездной фантазии, героя Михаила Трухина в новых сериях ожидают также футбольные соревнования, катание на сигвее и стрельба из лука. «Честно говоря, сигвей купил в позапрошлом году и с удовольствием рассекаю на нем в компании дочери, — признавался актер. — В футболе я понимаю меньше, а вот из лука, кстати, стрелял. Как-то ездил с друзьями на охотничью базу, а там в качестве развлечения предложили стрельбу из лука. Это оказалось очень увлекательным занятием».

А вот его экранным сыновьям в третьем сезоне предстояло сменить привычный имидж: по сюжету Данила и Ваня меняются образами «ботаника» и «мачо». «Сценаристы придумали классный ход, — радовался Семен Трескунов, которому прямо на съемках сделали стильную стрижку. — Конечно, ходить в одних и тех же «штанах» все три сезона было бы скучно и мне, и зрителю. Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно если ты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, который мне очень нравится».

Перемены во внешнем виде затронули и героиню Анны Уколовой, которая на съемках примерила татуировки на шее и пальцах, смешные кудряшки и одежду для заключенных. «Сделала исключение только ради одной серии, в которой Дед решил пофантазировать, — признавалась актриса. — А в остальном внешний вид героини остается прежним: все-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковой челочке». Если Лида в новых сериях впервые зарегистрируется в социальных сетях, то сама актриса пока не готова к познанию виртуального мира. «Я не знаю, что должно произойти, чтобы я завела собственную страничку. Все свое свободное время отдаю семье, кроме того, у нас дома не принято проводить время, уткнувшись в телефон».

Исполнитель роли Деда — Юрий Ицков — напротив, как и его герой в третьем сезоне, с удовольствием осваивает интернет и современные гаджеты. «Я активно пользуюсь планшетами и смартфонами, зарегистрирован в Facebook и «ВКонтакте». Так что можете меня найти и добавиться», — рассказывал актер на съемках.