Какие направления туризма развиваются в России, как привлечь иностранцев и сделать доступнее внутренний туризм? Об этом корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова побеседовала с завкафедрой торгового дела, сервиса и гостинично-туристического бизнеса ССЭИ в Саратовской области, филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова , сертифицированным тренером Школы экспорта Российского экспортного центра Еленой Герчиковой.

— Елена Зиновьевна, расскажите, как привлечь иностранных туристов в Россию?

— В настоящее время перед регионами России стоит цель - развить как внутренний, так и внешний туризм. Безусловно, для привлечения туристов какого-то универсального рецепта нет, так как каждая область страны имеет свою специфику и особенности. Сейчас во главу всех стратегий развития ставится создание брендов - своя отличительная особенность для каждого региона.

— А как вы можете оценить уровень туризма, относительно других развитых в этом направлении стран?

— Я не очень люблю такие сравнения, так как Россия обладает широчайшими ресурсами и возможностями. Я думаю, что мы уже превосходим все туристические потоки других стран.

Сейчас многие жители России стремятся к тому, чтобы совершенствовать свои знания по иностранным языкам. В частности, китайский язык набирает огромную популярность. Общение дает большие возможности и способствует развитию туризма: привлечению к нам иностранцев, а также для путешествия россиян в другие страны. Не будем забывать о Чемпионате мира по футболу, который принес также определенные плоды: сколько людей услышали прекрасные отзывы о том, какие у нас гостеприимные люди, как красива наша страна. Я уверена, что такого рода мероприятия также способствуют привлечению туристов и дальнейшему развитию.

— Можете выделить перспективные, на ваш взгляд, направления в туризме?

— В России только начинают набирать обороты детский, экологический, агро-, этнотуризм, в последнее время стали популярны путешествия по стране на автомобилях. Безусловно, за ними стоит будущее. Хотя постоянно появляются все новые и новые сферы туризма. Для того, чтобы их развивать, требуется определенная консолидация усилий. На мой взгляд, есть проблема в том, что это решается исключительно на региональных уровнях без реализации единых программ и проектов. В тоже время правительством страны разрабатываются определенные программы подхода к развитию туризма в целом. Но требуются единые усилия по привлечению ресурса для реализации этих направлений на межрегиональном уровне, а также взаимодействие с компаниями на зарубежных рынках.

Действительно, наша страна обладает уникальными ресурсами, которые крайне привлекательны для иностранных туристов. Например, у нас в Саратовском регионе, упор сейчас делается на различных видах туризма на Волге. Речной туризм, когда за одну поездку можно охватить несколько городов, для многих иностранцев является диковинкой.

Большая проблема — в том, что за рубежом нет доступной информации о всех направлениях туризма, которые есть в России. Кроме того, иностранный турист, к сожалению, не имеет сейчас полной возможности, чтобы для него разработали индивидуальный заказ. Это является неким ограниченным ресурсом, который предоставляют только отдельные туроператоры или турагентства. Создание индивидуальных туров, которые могут сочетать в себе разные виды туризма, является основной перспективой развития в настоящее время. Как показывает практика, это интересно для иностранцев.

— А как обстоят дела с внутренним туризмом?

— Каждый регион обладает своими уникальными ресурсами и, безусловно, стремится к привлечению туристов. Есть определенные барьеры на пути развития внутреннего туризма — это система взаимодействия между туроператорами, которые действуют на всей территории России. Мы должны понимать, что турагентство находится в определенной зависимости от тех условий, которые диктуют операторы, например, они могут предоставлять ограниченные скидки на определенные услуги. В основном, все программы разрабатываются именно туроператорами. Взаимодействие между организациями в сфере туризма позволяет комплексно подходить к удовлетворению потребностей людей, делая их спрос более насыщенным и развитым.

— Как сделать внутренний туризм более доступным и что для этого делается?

— В настоящее время в рамках поддержки внутреннего туризма делается акцент на социальное направление — это поддержка людей с ограниченными возможностями. Для этого есть отдельные программы, которые позволяют таким людям участвовать в туристических мероприятиях. До недавнего времени подобного не было. Сейчас те стандарты и требования, которые внедрены в сфере гостинично-туристического бизнеса, позволяют «удобрять» все условия для реализации этих возможностей. К сожалению, еще не все виды услуг доступны, но государство этим активно занимается и развивает.

Отмечу, что многие туроператоры заявляют, что ввиду вводимых законодательных норм, детский туризм стал большой проблемой. Однако мое мнение, что на самом деле, все эти меры направлены на то, чтобы обезопасить юных туристов. Например, сейчас у школьников стал пользоваться спросом сплав на байдарках и каноэ.

Я убеждена, что все меры поддержки, которые сейчас существуют, будут интегрированы в общую систему развития туризма, и через несколько лет это даст свои плоды.