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Юные пензенцы могут придумать слоган к 80-летию области

8 октября в 17:59 270 просмотров
(6+), посвященном 80-летию региона.

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Жителей Пензенской области от 6 до 17 лет приглашают принять участие в конкурсе слоганов (6+), посвященном 80-летию региона.

Конкурс уже стартовал и продлится до 22 октября.

Участники могут присылать слоганы, которые содержат сжатую информацию о родном крае, его традициях и обычаях, которая легко воспринимается. Итоги подведут 25 октября. Победители и призеры получат дипломы министерства образования области.

Работы принимаются по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», отдел художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности. E-mail: hoodtvor@yandex.ru, телефон (факс): (8412) 52−21−01.


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