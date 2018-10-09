Юные пензенцы могут придумать слоган к 80-летию области

Жителей Пензенской области от 6 до 17 лет приглашают принять участие в конкурсе слоганов (6+), посвященном 80-летию региона.

Конкурс уже стартовал и продлится до 22 октября.

Участники могут присылать слоганы, которые содержат сжатую информацию о родном крае, его традициях и обычаях, которая легко воспринимается. Итоги подведут 25 октября. Победители и призеры получат дипломы министерства образования области.

Работы принимаются по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», отдел художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности. E-mail: hoodtvor@yandex.ru, телефон (факс): (8412) 52−21−01.