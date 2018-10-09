Интерактивная карта. Где в Пензе устроить фотосессию осенью?

Осень радует глаз своими красками, а душу — атмосферой. Где же найти подходящую локацию для осенней фотосессии? Мы подготовили интерактивную карту, которая покажет несколько мест в Пензе, подходящих для этих целей.

На нашей карте — девять мест. Некоторые всем хорошо знакомы — парк имени Белинского, Ахунский лес, Юбилейная площадь, Дом пионеров, а другие могут показаться довольно необычными. Например, интересная съемка может получиться на фоне кабинок недействующей канатной дороги. Но соблюдайте осторожность!

Осень — это не только желтые листья, поэтому в нашей подборке есть локации, где во главе композиции — вовсе не природа. Так, около музея народного творчества можно устроить тематическую фотосессию и почувствовать себя барышней из XIX века. Здание является памятником архитектуры, оно прекрасно не только снаружи, но и внутри.

Также в нашу подборку вошла улица Московская, на которой находится большое количество уютных домиков. Не бойтесь заглянуть во дворы — и вам обеспечены атмосферные фотографии.

Не стоит оставлять без внимания одно из красивейших мест в Пензе — Ласточкино озеро. Обилие деревьев, которые обрамляют водоем, особенно прекрасно осенью. Пруд у горбольницы № 6 тоже является отличным местом для фотосъемки, там много интересных ракурсов.

Безусловно, съемка на улице дает большие возможности — практически везде можно найти любопытные места. Не бойтесь экспериментировать и фантазировать.