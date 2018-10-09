В Пензенской области установят мемориальные доски полным георгиевским кавалерам

Открытие доски (0+) состоится 10 октября в 10 часов в Сурске. Об этом в Facebook сообщил зампред регионального правительства Олег Ягов. По его словам, в регионе впервые установят мемориальную доску исторической личности с таким почетным званием.

«Михаил Иванович Плотников — подпрапорщик. В 1916 был награжден Георгиевским крестом 4-й степени «за воздушную охрану ст. Молодечно во время погрузки частей войск Гвардии с 22.6 по 5.7.1916. Во время ежедневных продолжительных полетов, неоднократно производил атаки неприятельских самолетов, вступал с ними в бой и огнем пулеметов и маневрами заставлял неприятельских летчиков удаляться, не допуская их к станции и тем лишая их возможности производить разведку». За отличия, оказанные в делах против неприятеля, награжден также Георгиевскими крестами 1-й, 2-й и 3-й степеней», — написал он в Facebook.

Кроме того, отметил зампред, в ноябре планируется установить мемориальную доску еще одному полному георгиевскому кавалеру, участнику Русско-японской и Первой мировой войн Максиму Ильичу Ефимову. Он является уроженцем села Лещиново Нижнеломовского района.

«Инициаторами проекта по открытию мемориальных досок полным георгиевским кавалерам выступили Ассоциация историко-культурных общественных организаций Пензенской области, Пензенское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Отделение Российского исторического общества в Пензе, Пензенское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», — подчеркнул зампред.