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Пензенец-должник пытался подкупить пристава

9 октября в 11:04 206 просмотров

В городе Заречном возбудили уголовное дело в отношении пензенца. Мужчина передал взятку должностному лицу.

Установлено, что 59-летний пензенец должен платить алименты своей жене — инвалиду. Однако мужчина уклонялся от обязательств, и с марта дело в отношении него направили судебным приставам. В июне к нему применили меры, чтобы побудить выплатить долг: ограничили выезд за пределы страны.

Житель Пензы решил откупиться от такого наказания. 2 октября около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном он встретился с приставом-исполнителем, чтобы передать 15 тысяч рублей за снятие ограничения на выезд за рубеж. Полицейские задержали злоумышленника с поличным, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время расследование продолжается.


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