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В Пензе дети погибшей в ДТП женщины получили более миллиона рублей

9 октября в 11:19 350 просмотров
, мать которых погибла в дорожно-транспортном происшествии.

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В Пензе вступило в законную силу решение суда о возмещении морального вреда детям, мать которых погибла в дорожно-транспортном происшествии.

По данным следствия, рано утром 6 ноября 2016 года на проспекте Строителей произошла авария: мусоровоз столкнулся с Volkswagen Passat. При этом иномарка ехала с большой скоростью. В результате ДТП в тот же день скончалась 26-летняя женщина, а через некоторое время в больнице — 25-летний водитель и 28-летняя пассажирка, также тяжелые травмы получил 33-летний мужчина. Все они находились в легковушке.

Летом следующего года водителя мусоровоза признали виновным в аварии, мужчину отправили в колонию на два с половиной года. Кроме того, матери одной из погибших, по решению суда, работодатель виновного должен был выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морально вреда.

У женщины, которая скончалась первой, остались двое маленьких детей. Их отец также потребовал компенсации с работодателя водителя мусоровоза, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика — ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы» — по 600 тысяч рублей каждому ребенку. Однако организация не согласилась с таким решением, и подала апелляционную жалобу. После ее рассмотрения решение оставили без изменений.


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