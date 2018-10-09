Скрывающийся от долгов пензенец хотел утаить от приставов иномарку

Пензенец заявил приставам, что они никогда не найдут машину, на которую собирались наложить арест, потому что он ее продал.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области. Известно, что мужчина задолжал приятелю 215 тысяч рублей, но деньги отдавать не собирался и скрылся.

Пензенца объявили в розыск. Удалось обнаружить, где должник живет вместе с семьей (по месту регистрации никого не было), а также то, что у него есть в собственности автомобиль Chevrolet Cruze. Когда приставы дозвонились до мужчины, он сказал, что уже продал машину и ее не найти.

Однако выяснилось, что иномаркой управляла знакомая жены должника. В итоге автомобиль нашли припаркованным у ее работы. Пристав-исполнитель приехал на место и наложил арест на транспортное средство.