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Скрывающийся от долгов пензенец хотел утаить от приставов иномарку

9 октября в 11:42 204 просмотра
, что они никогда не найдут машину, на которую собирались наложить арест, потому что он ее продал.

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Пензенец заявил приставам, что они никогда не найдут машину, на которую собирались наложить арест, потому что он ее продал.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области. Известно, что мужчина задолжал приятелю 215 тысяч рублей, но деньги отдавать не собирался и скрылся.

Пензенца объявили в розыск. Удалось обнаружить, где должник живет вместе с семьей (по месту регистрации никого не было), а также то, что у него есть в собственности автомобиль Chevrolet Cruze. Когда приставы дозвонились до мужчины, он сказал, что уже продал машину и ее не найти.

Однако выяснилось, что иномаркой управляла знакомая жены должника. В итоге автомобиль нашли припаркованным у ее работы. Пристав-исполнитель приехал на место и наложил арест на транспортное средство.


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