Пензенцы могут купить квартиру в «Арбековской заставе» со скидкой в 10%
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Путешествующим по России не хватает индивидуальных туров — эксперт
Вам будет интересно
Наши новости
В Сети появились фото жуткого ДТП в Каменском районе
Егор Крид: Мой город Пенза, мой город-признак
В Арбеково авто протаранило «Гранту». ВИДЕО
Звезда из сериала «Деффчонки» поразила поклонников своей грудью
Решение поклонника довело Ольгу Бузову до слез
Поклонники оценили «откровенное» фото Лободы
Жена Ильи Ковальчука поделилась секретом упругих ягодиц
На перекрестке в Терновке столкнулись три машины
Пензенец предупредил автолюбителей о «застенчивом» светофоре
Пензенский автолюбитель выгнал автомобиль со встречки. ВИДЕО

В Арбеково пассажирский автобус сбил женщину — соцсети

9 октября в 11:59 248 просмотров
, который опубликовал ролик, утверждает, что пострадала пожилая женщина.

" data-title="В Арбеково пассажирский автобус сбил женщину — соцсети — Пенза-пресс, рунет за день">

В Сеть попало видео с места ДТП в Арбеково. Пензенец, который опубликовал ролик, утверждает, что пострадала пожилая женщина.

«На проспекте Строителей пожилая женщина попала под автобус № 70», — написал подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь Андрей предположил, что водителя ослепило утреннее солнце, поэтому он мог не заметить идущую пенсионерку, но и пешеходам, по его словам, следует быть внимательными.

«Я думаю, что пешеход тоже виноват тем, что не обеспечил свою безопасность, тем что не смотрел в сторону встречки. И ей было бы виднее, что на нее движется. Пешеходный переход совершенно не гарантирует безопасности», — продолжил он.

Судя по камере видеорегистратора, авария произошла 8 октября. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...