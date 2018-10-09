В Сеть попало видео с места ДТП в Арбеково. Пензенец, который опубликовал ролик, утверждает, что пострадала пожилая женщина.

«На проспекте Строителей пожилая женщина попала под автобус № 70», — написал подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь Андрей предположил, что водителя ослепило утреннее солнце, поэтому он мог не заметить идущую пенсионерку, но и пешеходам, по его словам, следует быть внимательными.

«Я думаю, что пешеход тоже виноват тем, что не обеспечил свою безопасность, тем что не смотрел в сторону встречки. И ей было бы виднее, что на нее движется. Пешеходный переход совершенно не гарантирует безопасности», — продолжил он.

Судя по камере видеорегистратора, авария произошла 8 октября. Официальной информации о случившемся нет.