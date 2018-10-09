На ул. Зеленодольской открыли новый детский сад с яслями

Новый корпус рассчитан на 102 места, есть ясли для детей от полутора лет. Очереди в настоящий момент в самую младшую группу нет, отметили в пресс-центре облправительства.

На открытии детсада присутствовал губернатор Иван Белозерцев, он подчеркнул, что в Пензенской области выполнено поручение президента страны — обеспечить местами в детских садах всех дошкольников от трех до семи лет.

«Мы в этом году откроем еще несколько ясельных групп и детских садов-ясель в Пензенской области. Воспитателей и руководство детского сада я убедительно прошу сделать все для того, чтобы в полном объеме были выполнены требования государственного стандарта образования, и чтобы детям здесь было комфортно и радостно», — сказал глава региона.