Пензенцы могут купить квартиру в «Арбековской заставе» со скидкой в 10%
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Путешествующим по России не хватает индивидуальных туров — эксперт
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе прорабатывают варианты реконструкции стадиона «Труд»
Скрывающийся от долгов пензенец хотел утаить от приставов иномарку
В Пензе дети погибшей в ДТП женщины получили более миллиона рублей
Интерактивная карта. Где в Пензе устроить фотосессию осенью?
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» высоко оценили за социальную программу
В Пензенской области планируют провести докапитализацию «Поручителя»
Погода в Пензе на 9 октября
Путешествующим по России не хватает индивидуальных туров — эксперт
Директор пензенской школы заплатит за безразличие к просьбе родителей
В Пензе выступят команды Высшей лиги КВН

На ул. Зеленодольской открыли новый детский сад с яслями

9 октября в 12:15 218 просмотров
«Ветерок» — филиал детсада № 59. Дошкольное учреждение создали на ул. Зеленодольской по просьбе местных жителей.

" data-title="На ул. Зеленодольской открыли новый детский сад с яслями — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 9 октября открыли «Ветерок» — филиал детсада № 59. Дошкольное учреждение создали на ул. Зеленодольской по просьбе местных жителей.

Новый корпус рассчитан на 102 места, есть ясли для детей от полутора лет. Очереди в настоящий момент в самую младшую группу нет, отметили в пресс-центре облправительства.

На открытии детсада присутствовал губернатор Иван Белозерцев, он подчеркнул, что в Пензенской области выполнено поручение президента страны — обеспечить местами в детских садах всех дошкольников от трех до семи лет.

«Мы в этом году откроем еще несколько ясельных групп и детских садов-ясель в Пензенской области. Воспитателей и руководство детского сада я убедительно прошу сделать все для того, чтобы в полном объеме были выполнены требования государственного стандарта образования, и чтобы детям здесь было комфортно и радостно», — сказал глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/112535/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...