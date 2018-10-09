Губернатор на стройплощадке «Лукоморья» ответил на проблемные вопросы дольщиков

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 9 октября побывал на строительных площадках проблемных домов «Пензастроя» и «Декор-Треда». На ряде объектов новые застройщики уже начали работы по завершению строительства.

Глава региона на стройплощадках встретился с подрядчиками и ответил на самые наболевшие вопросы обманутых дольщиков. В частности, он побывал в «Лукоморье» в Засечном. Дома возводил «Пензастрой».

На первой очереди объекта (площадь дома — 6036 кв. метра) начались работы. Их ведет ООО «ИСГ «Энтазис». Этот же подрядчик будет заниматься второй очередью строительства (площадь дома — 6016 кв. метра).

Подрядчику за работы на первой очереди предоставят земельные участки, они уже определены.

Гендиректор «Энтазиса» Сергей Москаев сообщил губернатору, что на достройку первой очереди требуется порядка 28 млн рублей. Бизнесмен добавил: сдача объекта — конец следующего года.

«Как так?! Почему такой срок долгий заявляете? Осталось сделать не так много», — возмутился Иван Белозерцев.

Председатель регионального правительства Николай Симонов, сопровождавший губернатора, ответил, что этот вопрос прорабатывается. Сроки можно существенно сократить.

Стоимость достройки второй очереди — 60 млн рублей. Застройщик в качестве компенсации может получить участок или прямое субсидирование на работы.

«Когда с земельными участками ситуация решится?» — поинтересовался глава региона.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответил, что застройщику предложили два варианта, но «они отпали».

«Подбираем еще», — отметил он.

Дольщики поинтересовались у Ивана Белозерцева, почему по смете четыре месяца будут красить три подъезда. По их мнению, компания неправильно расставила приоритеты в работах. Губернатор ответил, что повода для беспокойства нет, застройщик отвечает за достройку дома.

«Я свое слово держу! Все объекты будут сданы. Мы для этого изыскиваем большие средства из бюджета, не привлекая деньги собственников», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Также дольщики пожаловались, что далеко не все получают компенсацию за съем жилья, пока квартиры не достроили.

«Есть закон по компенсациям для дольщиков за съем жилья. В нем прописано, кто имеет право ими воспользоваться. В регионе их получают пока пять человек. Если есть какие-то нарушения или те, кто имеют право на компенсацию, но по какой-то причине ее не получают, нужно разбираться в каждом конкретном случае. Найдите мне этих людей. Пока ко мне никто из граждан не пришел с этой проблемой. Нужно смотреть принцип нуждаемости по закону. Если у человека есть жилье в Пензенской области, то невозможно оказать ему помощь», — ответил Иван Белозерцев.

Отдельно руководитель субъекта остановился на вопросе коммерческих помещений в домах. Чтобы его решить, нужна активность от самих собственников.

«Я проводил прием граждан: ко мне обратились собственники нежилых помещений на первом этаже. В некоторых регионах по настоянию арбитражного управляющего эти помещения идут в общую конкурсную массу, и денежные средства направляются на достройку. Моя точка зрения как губернатора такова: это несправедливо. Поэтому я написал письмо в адрес руководителя арбитражного суда с просьбой, чтобы не изымали эти помещения в конкурсную массу, потому что люди заплатили деньги, они рассчитывают, что дом будет достроен и они будут пользоваться помещениями. Единственное, я предложил, чтобы дельту на достройку они заплатили из своего кармана (не из бюджета области и муниципальных образований). Я получил ответ из арбитражного суда: прежде чем рассмотреть вопрос, собственники этих помещении должны обратиться в суд с соответствующим заявлением. Каждый их них это должен сделать сам», — подчеркнул он.

Далее Иван Белозерцев побывал на строительных площадках других проблемных объектов. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Обманутые дольщики» (информация будет обновляться в течение дня). Также можно ознакомиться с интервью с арбитражным управляющим «Пензастроя» Венерой Аминовой.