В Пензе прорабатывают варианты реконструкции стадиона «Труд»

«Есть предложение вернуть в областную собственность стадион, сделаем хорошую проектно-сметную документацию, изыщем средства, и здесь будут заниматься», — сказал глава региона.

Ректор пензенского госуниверситета Александр Гуляков отметил, что это своевременная и хорошая идея, стадион пока принадлежит вузу.

«Стадион создан после войны [его построили в 1948 году], силами университета мы не тянем даже ремонт. У нас есть проект, смета — 500 млн руб. Сейчас стадион запущен, его надо восстанавливать», — рассказал он.

По словам Ивана Белозерцева, площадка будет очень востребована, так как рядом находятся учебные заведения. Также он подчеркнул, что необходимо продумать вопрос парковки рядом со стадионом.



«Предлагаем подземную парковку и крытый манеж построить, сделать искусственное поле. Можно будет и футболом заниматься, и легкой атлетикой», — ответил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Губернатор отметил, что нужно две сметы, одна из них уже есть, другая будет с учетом крытого манежа. Вопрос с крытой парковкой, по мнению Ивана Белозерцева, еще нужно рассматривать.



«Мне предлагают подземную парковку, это решит проблему. Можно сделать выходы на ул. Лермонтова, на гимназию, на парк Белинского», — сообщил Александр Гуляков.

Главный архитектор области Леонид Иоффе предложил сделать трехуровневую парковку. По его словам, это должно быть рентабельно. На это Иван Белозерцев ответил, что необходимо посмотреть, сколько это будет стоить, и поручил подготовить по данному поводу обращение.

«Нужно провести анализ земли, которая граничит со стадионом, чтобы мы понимали ситуацию в целом. Надо все изучить, но лучше — пусть будет крытая конструкция. Если здание будет теплое, то поле без подогрева можно сделать», — сказал губернатор, посмотрев проект реконструкции стадиона «Труд».