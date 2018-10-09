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Пензенские аграрии представят свою продукцию на всероссийской выставке

9 октября в 13:59 264 просмотра
«Золотая осень» (0+), которая пройдет в Москве на ВДНХ с 10 по 13 октября.

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Пензенская область представит свой потенциал на юбилейной российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (0+), которая пройдет в Москве на ВДНХ с 10 по 13 октября.

В этом году Пензенская область презентует три инвестиционных проекта крупных агрохолдингов страны, которые реализуются на территории региона: на стенде будут представлены проект по производству и переработке индейки до 155 тыс. тонн в убойном весе в год и завод по глубокой переработке мяса ГК «Дамате», расширение проекта по производству молока до 80 тыс. тонн в год на молочно-товарных комплексах в Наровчатском и Нижнеломовском районах агрохолдинга «Русмолко» и проект строительства семи площадок откорма свиней с перспективой расширения до 10 площадок к 2022 году компании «Черкизово», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Помимо этого, Пензенская область презентует проект сети фермерских магазинов, поделится опытом реализации фермерской экологически чистой продукции.

Кроме того, представители региона представят мясные, рыбные и колбасные изделия, сыры, молочную продукцию, кондитерские, хлебобулочные и мучные изделия, лимонады, соки, воды, напитки, пищевое яйцо, растительные масла, сахар, картофель, овощи, зеленные культуры, ягоды, фрукты, грибы, мед и продукцию отрасли пчеловодства.


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