«Райки», «Среда», ул. Ново-Казанская. Что увидел губернатор на проблемных объектах

Дом на ул. Ново-Казанской — наследие «Пензастроя» — намерено завершить ООО «Новое решение». Его общая площадь — 13063 кв. метра. Здесь идут работы по кирпичной кладке 12-го этажа. Подрядчику за завершение строительства предоставят участки.

На стройплощадке главу региона встречал Ильдар Акчурин. Губернатор отметил, что компания — одна из самых активных из тех, что взялись за работы. Представитель компании сообщил, что в ноябре завершится кладка, затем рабочие займутся крышей.

«Нам надо порядка 53 млн рублей, все задачи на этот год сделаем в срок. Деньги есть», — доложил Акчурин.

Он добавил, что работа идет в две смены, параллельно осуществляется отделка помещений. Руководитель регионального центра экспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев доложил, что в целом на достройку требуется 334 млн рублей.

«Я — за то, чтобы частные помещения на первых этажах остались частникам, чтобы они доплатили за достройку своих помещений. Несправедливо у предпринимателей их забирать в общую конкурсную массу. Личная просьба — не настаивать на этом», — сказал Иван Белозерцев [подробнее об это вопросе читайте здесь].

Арбитражный управляющий «Пензастроя» Венера Аминова отметила, что претензий к власти по этому объекту нет. Ильдар Акчурин добавил, что завершение строительства намечено на 2019−2020 годы.

«Надо стремиться достроить раньше. Вы можете сделать все значительно быстрее, но вам нужен ресурс, мы это понимаем», — сказал губернатор, поручив руководителю кабмина Николаю Симонову подготовить совещание по решению вопроса.

В Сосновке на стройплощадке микрорайона № 4 «Среда» (объект АО «Декор-Трейд») Ивана Белозерцева встречал представитель ООО «Пензенский строитель» Юрий Крячко. Здесь в настоящее время смонтирован башенный кран. Площадь недостроенного дома — 19328 кв. метра.

По словам застройщика, нужно около 300 млн рублей, предусмотрено прямое финансирование работ за счет регионального бюджета.

Юрий Крячко сообщил, что на объекте работают 12 человек, в течение месяца должны закрыть крышу. Смета по работам для достройки проходит проверку, добавил он. Андрей Сакмаев ответил, что расценки завышены.

«Мы направляем сюда бюджетные средства, поэтому расценки должны быть реальные. Аппетиты у застройщика должны быть очень умеренные. Когда в эксплуатацию введем?» — сказал Иван Белозерцев.

Застройщик ответил, что в августе. До ноября объект передадут в жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

«Самое трудное мы прошли — изменения в законодательстве Пензенской области, подбор земельных участков. Совместное понимание проблемы помогает искать решение. Финансирование мы обеспечим, ваша задача — в августе, а то и в июне-июле сдать объект», — подчеркнул губернатор.

Микрорайон «Райки» («Пензастрой»). За работы на первой очереди объекта взялся ООО «ПКФ «Термодом» (общая площадь дома — 16637 кв. метра). За достройку подрядчик получит участки, которые уже определены. Вторая очередь — дом площадью 10991 кв. метра — закреплена за ООО «Пенза-Стройком». Подрядчик получит субсидии. На объекте строители выполнили монтаж подкрановых путей.

Мэр Виктор Кувайцев сообщил, что «Термодому» нашли участки в Заводском районе. Руководитель компании Рафик Ибрагимов сообщил, что идет экспертиза по трещинам фундамента. Пока повода для беспокойства не имеется: «Была усадка, но движения нет», — добавил он.

«Нужно оперативно рассмотреть проектно-сметную документацию. Работайте до 11 вечера, платите людям за переработку. Бумаги гонять не надо. Проект должен быть экономически обоснован, качество — на должном уровне. Сейчас по фундаменту разберемся, решение найдем. […] Должна быть исключительная порядочность у всех, чтобы достроить дома. Все должны работать слаженно, в самые короткие сроки следует решить проблемы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Рафик Ибрагимов сказал, что объект должны сдать к октябрю 2019 года. Но губернатор попросил постараться сделать это раньше.

Во второй очереди — 40 свободных квартир. Они перейдут в собственность ЖСК, после чего средства от их продажи пойдут на достройку подрядчику, пояснил председатель правительства Николай Симонов.

Глава региона попросил разместить на объектах камеры видеонаблюдения, чтобы он смог следить за ходом работ и наличием рабочих на стройке.

Дом на ул. 8 Марта («Пензастрой»). Общая площадь недостроенного здания — 11407 кв. метра. Предполагается смена застройщика в рамках законодательства о банкротстве и выделение новому подрядчику, ООО «ПКФ «Термодом», участков. На достройку нужно около 100 млн рублей. Ситуацию по работам на объекте схожа с «Райками», отметил гендиректор «Термодома» Рафик Ибрагимов.

Дом на ул. Рахманинова («Пензастрой»). Новый застройщик — ООО «Новое решение». Работы будут идти по прямому субсидированию из бюджета. Представитель компании Марат Акчурин доложил, что готовность дома — 25%. Сметы на работы проходят экспертизу.

«Это самый проблемный дом, на него даже не вышли рабочие. Никакой работы не видно, тишина. Надо разбираться по крану, ставить рабочих. Кладку нужно делать, получайте документацию. У вас — хуже всех», — отметил Иван Белозерцев.

Застройщик обещал начать работы с завтрашнего дня. Губернатор добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы объект был сдан раньше заявленного срока — конца 2020 года.

Председатель комитета кредиторов сообщил главе региона о том, что из-за финансовых проблем «Пензастроя» нет средств на зарплату охранникам на объектах. Иван Белозерцев ответил, что этот вопрос должны решить новые застройщики, так как в их интересах, чтобы материал с объектов не пропадал.

Общее собрание дольщиков «Пензастроя» по вопросам создания ЖСК должно состояться в декабре этого года. Информацию по теме «Обманутые дольщики» можно найти ЗДЕСЬ. Информация по «Лукоморью», компенсации за аренду помещения и коммерческим помещениям — ЗДЕСЬ.