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Пензячка выпала из машины таксиста — соцсети

9 октября в 15:33 384 просмотра

В Пензе конфликт двух водителей такси закончился травмами пассажирки — в Сети 9 октября появилась история необычного ДТП.

Пензенец стал свидетелем инцидента на Сурском мосту, об этом он написал пост в группе «Подслушано у водителей» социальной сети «ВКонтакте». По его словам, на дороге едва избежали аварии Datsun и «четырнадцатая», причем обе машины работают в такси. Между водителями произошел конфликт, который, казалось бы, уладили через несколько минут.

«Еду неспеша. В конце моста горит красный светофор, «четырка» тормозит в крайнем правом ряду, параллельно с ним в среднем ряду тормозит Datsun, и они продолжают выяснять отношения через открытые окна. Водитель из иномарки решает идти до конца, перекрывает отечественной легковушке путь, и выходит, сжав кулачки», — сообщил пензенец.

Затем, как пишет автор поста, «четырнадцатая» трогается с места, водитель изо всех сил жмет на газ.

«Но в этот момент с заднего сиденья пытается вылезти девушка и, будучи уже одной ногой на тротуаре, вылетает из салона, ударяясь головой и теряя кроссовок, падает на проезжую часть. Все это происходит в считанные секунды. Я остановил свое авто так, чтобы закрыть девушку от позади ехавших машин, и направился к ней. Она — в сознании, но, разумеется, в состоянии шока. Помог ей подняться и посадил к себе в машину», — рассказал мужчина.

В результате на место вызвали сотрудников ГИБДД, «скорую». Автомобили такси к этому времени уже скрылись. Однако через какое-то время водитель «Лады» вернулся, сказав, что «боялся расправы со стороны таксиста из Datsun», отметил очевидец. Также пензенец утверждает, что пострадавшая из-за случившегося намерена подавать иск в суд.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushano_avto_58

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