Пумята из пензенского зоопарка отправились на первую прогулку. ФОТО

В профиле зоопарка Пензы в Instagram появились новые фото маленьких пумят, родившихся в конце сентября.

Сотрудники учреждения рассказали о том, что малыши открыли глаза и принялись исследовать территорию.

«Рады вам сообщить, что теперь любой посетитель может увидеть и поздравить молодую мамочку Афину. […] У нее забот прибавилось, и на фото она выглядит уже не такой беззаботно-счастливой», — отмечается в посте @penza.zoo.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что родная сестра знаменитого Месси, пума Афина родила пятерых пятнистых пумят.

Напомним, совершить виртуальную экскурсию по зоопарку и узнать истории самых редких и колоритных его обитателей можно в большом материале ИА «Пенза-Пресс».