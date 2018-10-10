Иван Белозерцев: Пензенскому ботаническому саду не хватает «фишек»

В ходе объезда города губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил ботанический сад им. И. И. Спрыгина , которому в этом году исполнился 101 год.

Экскурсию по саду для главы региона провела директор Марина Ростовцева.



«Всякие периоды были в истории, и очень тяжелые, особенно — 30-е годы. Но мы держимся и даже развиваемся. Территория ботанического сада — по-прежнему четыре гектаров, как и в 1917 году, только его конфигурация поменялась немного. Сейчас у нас здесь собрано 2200 наименований растений», — рассказала она.

Губернатору продемонстрировали различные локации ботанического сада, в том числе — уголок Японии, который был открыт в 2015 году. Иван Белозерцев признался: в саду хорошо, но ему не хватает «фишек».



«Можно подумать о том, чтобы включить его в туристический маршрут. Например, вместе с музеем одной картины, губернаторским домом и картинной галереей. Разместить японский дворик, рядом с ним проводить чайную церемонию, а где-то поставить русскую беседку и самовар. Все это можно сделать и включить в стоимость посещения, это будет интересно. Здесь можно зарабатывать хорошие деньги за счет туристов», — предложил губернатор.

Марина Ростовцева согласилась, что сделать посещение ботанического сада более интересным для людей было бы здорово, но призналась, что боится утраты его истинной сути, как это произошло в некоторых других городах.



«Назначение ботанического сада, конечно, иное, но ведь можно сделать так, чтобы одно другому не мешало, сохранив суть», — отметил Иван Белозерцев.