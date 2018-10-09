Губернатор и вице-президент «Ростелекома» обсудили проекты цифрового развития

Были затронуты вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства и приоритетные направления сотрудничества.

По словам Дмитрия Проскуры, в Пензенской области одна из главных задач компании — обеспечить большинство населенных пунктов высокоскоростным доступом в интернет.

«Ростелеком» организовал точки беспроводного доступа в интернет в 81 населенном пункте Пензенской области c численностью населения от 250 до 500 человек. Теперь их жители могут абсолютно бесплатно пользоваться информационными веб-ресурсами. Сельский Wi-Fi постепенно доказывает свою эффективность: растет количество интернет-сессий, увеличивается объем трафика. До конца года мы планируем устранить цифровое неравенство еще в 31 малом населенном пункте региона. Для этого компания построит более 350 километров волоконно-оптических линий связи", — рассказал директор МРФ «Волга».

Губернатор подчеркнул, что проект «Устранение цифрового неравенства» очень важен и что необходимо обеспечивать высокоскоростным интернетом тех, кто живет в глубинке.

«Развиваются онлайн-образование, интернет-торговля и электронные формы взаимодействия с органами власти. Каждый человек даже из самого отдаленного села должен иметь возможность пользоваться интернетом наравне с жителями районных центров или крупных городов», — отметил Иван Белозерцев.

Также в ходе встречи они обсудили подключение к высокоскоростному интернету образовательных учреждений, модернизацию регионального центра обработки данных для хранения государственных информационных систем и развитие проекта фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«Это один из элементов комплексной системы обеспечения безопасности в регионе. «Ростелеком» имеет огромный опыт в реализации этого проекта. И для его развития у компании есть все необходимые ресурсы, в том числе — и инвестиционные», — сказал Дмитрий Проскура.