Кузнечане должны будут заплатить в казну 156 млн руб (видео)

156 миллионов рублей заплатят в государственную казну жители Кузнецка Пензенской области. Такова общая сумма имущественного, земельного и транспортного налогов, которые подлежат уплате в этом году. Большинство получивших уведомления горожан обращается за теми или иными разъяснениями в налоговые органы. На некоторые вопросы специалисты федеральной службы ответили на брифинге в администрации Кузнецка.

По данным на начало октября по каждому из налогов отмечается рост платежей по сравнению аналогичными показателями прошлого года. Однако вопросов по уплате налогов у жителей Кузнецка меньше не становится.

«Есть проблемы с точностью в указании объекта, адреса», — отметила заместитель начальника ИФНС № 1 по Пензенской области Ольга Нилова.

В случае если получатель налогового уведомления заметил в документе какую-либо неточность, специалисты федеральной службы призывают незамедлительно обратится в налоговые органы.

«Просьба, написать заявление в налоговые органы. Можно его передать лично. У нас в каждом окне операционного зала ее примут сотрудники. Здесь же на первом этаже находится сотрудник отдела, который занимается администрированием имущественных налогов. Плюс можно направить по почте», — пояснила Ольга Нилова.

На брифинге также пояснили, что в этом году продолжает действовать налоговый вычет по земельному налогу в размере 600 квадратных метров. Сохранены налоговые льготы и для 15 категорий граждан, в том числе — инвалидов первой и второй групп, пенсионеров и чернобыльцев. Они полностью освобождаются от налога на имущество, но только в отношении одного объекта по каждому виду. По данным Ольги Ниловой, совокупная задолженность жителей Кузнецка по имущественным налогам пока составляет более 50 миллионов рублей. Для должников законом предусмотрена различная ответственность: от взыскания налога через суд до наложения ареста на имущество. А потому следует поторопиться. Последний день уплаты налогов в этом году — 3 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».