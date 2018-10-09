В Госдуме рассказали о проекте госбюджета и социальных обязательствах

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления от фракции «Единой России» на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил о том, что внесенный правительством РФ проект бюджета гарантирует выполнение государством всех социальных обязательств.

«Гарантированное выполнение государством всех социальных обязательств — это важнейшая задача бюджета, которую внесенный правительством проект, безусловно, решает», — заявил Андрей Макаров.

Он отметил, что партия вместе с правительством РФ прорабатывала проект бюджета, чтобы решить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Фактические доходы в 2019 году, по словам Андрея Макарова, составили 19,969 трлн рублей, превысив прогноз на 22%.

«Это показатель того, в каком состоянии находится наша экономика», — отметил парламентарий.

По его словам, сегодня наблюдается рост ненефтегазовых доходов.

«Мы очень много говорили о том, что надо сойти с «нефтяной иглы». Так вот, хочу напомнить, что если в 2017 году они были чуть больше 9 трлн рублей, в 2018 году — 10 трлн рублей, то ненефтегазовые доходы по 2019 году мы сегодня уже планируем на 2 трлн рублей больше. И вот эти ненефтегазовые доходы и означают будущее нашей страны, это именно те решения, которые в том числе и мы с вами здесь принимали», — пояснил депутат Госдумы.

Андрей Макаров напомнил, что в 2017 году расходы составляли 16 трлн рублей, в 2018-м — 17,4 трлн рублей (на данный момент, без внесения изменений в закон о бюджете текущего года). В проекте бюджета 2019 года расходы заложены на уровне более 18 трлн рублей.

Согласно проекту, внесенному рравительством, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей. По словам Андрея Макарова, профицит федерального бюджета — это возможность «не просто наполнить наши резервы, а сделать бюджет безопасным с точки зрения внешних воздействий».

Проектом бюджета на 2019 год предусмотрена поддержка субъектов федерации.

«Только на финансовую поддержку регионов по следующему году закладывается сумма более 2 трлн рублей», — заметил глава бюджетного комитета.

При этом в части софинансирования национальных проектов устанавливается норма 95%, от 95% до 99% со стороны федерального бюджета, то есть регионам в среднем придётся потратить на национальные проекты менее 3% средств.