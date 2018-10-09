Пензенским медорганизациям вручили 13 новых автомобилей

Автомобили закупили для выездной патронажной службы по оказанию паллиативной помощи тяжелобольным пациентам. Техника поступила в больницы Пензы, Бессоновского, Городищенского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Пензенского и Сердобского районов, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Сегодня наша главная задача — сделать все для того, чтобы обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей Пензенской области, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Мы стараемся и для пожилых людей, которые прикованы к постели и сами не могут добраться до лечебного учреждения», — сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор сообщил, что региональное правительство рассматривает вопрос приобретения квартир для врачей-специалистов, нехватка которых является наиболее острой.

«Они могли бы приехать из других регионов страны, работать у нас, получать служебные квартиры на пять — семь лет и затем передавать их в собственность. Такая практика есть в федеральном кардиологическом центре. Мы должны обеспечивать врачей жильем и работать над повышением заработной платы», — сказал он.