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В Пензе на ул. Курской горит дом — очевидец

9 октября в 22:11 186 просмотров

В Пензе на ул. Курской горит жилой дом. Об этом в редакцию информагентства сообщил очевидец.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара — около 300 кв. метров. Горят дом и надворные постройки. Информации о пострадавших нет.

Очевидец прислал ряд фото, на которых видно, как пламя охватывает дом.


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