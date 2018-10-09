В Пензе на ул. Курской горит жилой дом. Об этом в редакцию информагентства сообщил очевидец.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара — около 300 кв. метров. Горят дом и надворные постройки. Информации о пострадавших нет.

Очевидец прислал ряд фото, на которых видно, как пламя охватывает дом.