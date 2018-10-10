В России предложили ввести индивидуальные счетчики тепла

В России могут ввести индивидуальный учет тепла в квартирах. Об этом рассказали « Известиям » в Минстрое, который внес проект соответствующего постановления на утверждение в правительство.

Новые счетчики позволят собственникам снизить расходы на отопление и самостоятельно устанавливать температуру в помещениях. Однако воспользоваться индивидуальными устройствами в квартире будет можно лишь при наличии общедомового прибора учета. В настоящее время показания индивидуальных приборов учитываются лишь в случае их установки во всех квартирах жилого дома.

В случае отключения от центрального отопления собственникам необходимо будет возместить стоимость тепла, затраченного на обогрев общих мест в доме. По мнению эксперта, это может привести к увеличению количества отказывающихся от централизованных систем жильцов.

В настоящее время собственники квартир могут снизить общее потребление тепловой энергии дома путем установки терморегуляторов. Данные приборы исключают «перетопы» и экономят затраты на отопление. Однако наибольшей выгоды удастся достичь благодаря установке общедомовой системы автоматического регулирования теплопотребления.