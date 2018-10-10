Путешествующим по России не хватает индивидуальных туров — эксперт
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Отзыв на книгу «Принцип Мюнхгаузена, или Вытащи себя сам!»
Вам будет интересно
Наши новости
Россиянин нашел в реке кости мамонта
В России отключение аналогового ТВ перенесли на две недели
Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона
В Госдуме рассказали о проекте госбюджета и социальных обязательствах
Россиян переведут на электронные паспорта
Минздрав — против возобновления продажи спиртного на стадионах
Организаторов митингов начнут штрафовать за несостоявшиеся акции
На всероссийском форуме СМИ обсудили проблему «22 кнопки»
Анна Семенович соблазнила Михаила Трухина
В России хотят обязать крупные компании оплачивать сотрудникам фитнес

В России предложили ввести индивидуальные счетчики тепла

10 октября в 09:14 248 просмотров
«Известиям» в Минстрое, который внес проект соответствующего постановления на утверждение в правительство.

" data-title="В России предложили ввести индивидуальные счетчики тепла — Пенза-пресс, рунет за день">

В России могут ввести индивидуальный учет тепла в квартирах. Об этом рассказали «Известиям» в Минстрое, который внес проект соответствующего постановления на утверждение в правительство.

Новые счетчики позволят собственникам снизить расходы на отопление и самостоятельно устанавливать температуру в помещениях. Однако воспользоваться индивидуальными устройствами в квартире будет можно лишь при наличии общедомового прибора учета. В настоящее время показания индивидуальных приборов учитываются лишь в случае их установки во всех квартирах жилого дома.

В случае отключения от центрального отопления собственникам необходимо будет возместить стоимость тепла, затраченного на обогрев общих мест в доме. По мнению эксперта, это может привести к увеличению количества отказывающихся от централизованных систем жильцов.

В настоящее время собственники квартир могут снизить общее потребление тепловой энергии дома путем установки терморегуляторов. Данные приборы исключают «перетопы» и экономят затраты на отопление. Однако наибольшей выгоды удастся достичь благодаря установке общедомовой системы автоматического регулирования теплопотребления.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...