Пензенскую горбольницу № 6 ждет масштабный ремонт

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с представителями медицинского сообщества планы по модернизации горбольницы № 6, на базе которой появится региональный сосудистый центр.

«Центр нам необходим, потому что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Пензенской области настораживает. У нас работает федеральный кардиологический центр, но он один не может решить эту проблему. Нам нужно самим создавать условия, чтобы снизить смертность, уменьшить тяжесть последствий инсультов и инфарктов для здоровья людей», — пояснил глава региона.

Губернатор осмотрел площадку, где будет располагаться современное стационарное отделение. Сосудистый центр появится на первом этаже, его хотят соединить теплым переходом со зданием ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии». Рядом возможно размещение вертолетной площадки для службы санавиации. Обсуждается стоимость строительства и оборудования, необходимого для нового отделения, сообщили в пресс-центре облправительства.

Кроме того, Иван Белозерцев осмотрел хирургическое отделение больницы. Принято решение провести там ремонт.

«Отделение необходимо ремонтировать уже в следующем году, в первую очередь. Срочно сделайте проектно-сметную документацию и на все остальные отделения, которым требуется ремонт. Будем закладывать денежные средства и ремонтировать. Больницу нужно приводить в порядок», — сказал губернатор.