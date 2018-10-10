Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона

В России разрабатывают законопроект, запрещающий продажу театральных билетов перекупщикам, которые не имеют лицензии на их реализацию по установленной театром цене. Об этом « Известиям » сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

«Закон запретит продажу всем, кроме агентов, которые имеют лицензию на продажу билетов по цене, установленной театром. Деятельность перекупщиков станет противозаконной, а это наша главная цель», — подчеркнул руководитель учреждения культуры.

По словам Владимира Урина, сейчас полицейские могут предъявить торгующим у театра перекупщикам лишь претензии в неуплате налогов, если цена на билет при перепродаже превышает номинальную стоимость. При этом новая инициатива сделает их торговлю незаконной.

«Законопроект защищает не театр. Вся наша борьба с перекупщиками — в защиту зрителя», — подытожил гендиректор Большого театра.

О стоимости билетов в театрах ПФО и двух столиц можно узнать ЗДЕСЬ.