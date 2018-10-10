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Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона

10 октября в 09:41 174 просмотра
, запрещающий продажу театральных билетов перекупщикам, которые не имеют лицензии на их реализацию по установленной театром цене. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

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В России разрабатывают законопроект, запрещающий продажу театральных билетов перекупщикам, которые не имеют лицензии на их реализацию по установленной театром цене. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

«Закон запретит продажу всем, кроме агентов, которые имеют лицензию на продажу билетов по цене, установленной театром. Деятельность перекупщиков станет противозаконной, а это наша главная цель», — подчеркнул руководитель учреждения культуры.

По словам Владимира Урина, сейчас полицейские могут предъявить торгующим у театра перекупщикам лишь претензии в неуплате налогов, если цена на билет при перепродаже превышает номинальную стоимость. При этом новая инициатива сделает их торговлю незаконной.

«Законопроект защищает не театр. Вся наша борьба с перекупщиками — в защиту зрителя», — подытожил гендиректор Большого театра.

О стоимости билетов в театрах ПФО и двух столиц можно узнать ЗДЕСЬ.


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