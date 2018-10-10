Путешествующим по России не хватает индивидуальных туров — эксперт
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Отзыв на книгу «Принцип Мюнхгаузена, или Вытащи себя сам!»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензячке наложили в шаурму костей
Пензенец стал свидетелем опасного маневра автолюбителя. ВИДЕО
Пензячка выпала из машины таксиста — соцсети
В Арбеково пассажирский автобус сбил женщину — соцсети
В Сети появились фото жуткого ДТП в Каменском районе
Егор Крид: Мой город Пенза, мой город-признак
В Арбеково авто протаранило «Гранту». ВИДЕО
Звезда из сериала «Деффчонки» поразила поклонников своей грудью
Решение поклонника довело Ольгу Бузову до слез
Поклонники оценили «откровенное» фото Лободы

Мужчина с тигром в пензенском дворе вызвал бурное обсуждение в Сети

10 октября в 09:59 434 просмотра
, когда увидел прохожего с тигром на поводке. В ночь на 10 октября на одном из сайтов в интернете появился об этом пост.

" data-title="Мужчина с тигром в пензенском дворе вызвал бурное обсуждение в Сети — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенец был шокирован, когда увидел прохожего с тигром на поводке. В ночь на 10 октября на одном из сайтов в интернете появился об этом пост.

Так, на портале «Пикабу», где мужчина зарегистрирован под ником Hassiy, появилось фото. Действие происходят в темное время суток.

«Мужик вышел из подъезда, дошел до контейнера, выкинул мусор и пошел обратно домой. С тигром на поводке!» — поделился он увиденным с пользователями.

Читатели портала принялись активно обсуждать произошедшее. Многие не удивились встрече, один из пользователей предположил, что это работник зоопарка или цирка выгуливал тигра. Однако большинство возмутились тем, что любой может свободно держать дикое животное у себя дома.

«Неизвестно, что там у него дома, может, реально все обустроил для зверя, но выгуливать тигра даже среди ночи, даже до мусорки, не важно, что на поводке. В общем, мужик явно плохо подумал, мало ли что придет животному в голову», — выразила мнение Madilon.

Ранее мы писали, что в Пензе занимается разведением и продажей львят частный зоопарк. Дикие животные пользуются спросом у покупателей со всей России. Пока закон не запрещает распространение такого рода товара.

Фотография: скриншот - https://pikabu.ru/story/obyichnyiy_vecher_v_penze_6206192

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...