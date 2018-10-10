Мужчина с тигром в пензенском дворе вызвал бурное обсуждение в Сети

Пензенец был шокирован, когда увидел прохожего с тигром на поводке. В ночь на 10 октября на одном из сайтов в интернете появился об этом пост.

Так, на портале «Пикабу», где мужчина зарегистрирован под ником Hassiy, появилось фото. Действие происходят в темное время суток.

«Мужик вышел из подъезда, дошел до контейнера, выкинул мусор и пошел обратно домой. С тигром на поводке!» — поделился он увиденным с пользователями.

Читатели портала принялись активно обсуждать произошедшее. Многие не удивились встрече, один из пользователей предположил, что это работник зоопарка или цирка выгуливал тигра. Однако большинство возмутились тем, что любой может свободно держать дикое животное у себя дома.

«Неизвестно, что там у него дома, может, реально все обустроил для зверя, но выгуливать тигра даже среди ночи, даже до мусорки, не важно, что на поводке. В общем, мужик явно плохо подумал, мало ли что придет животному в голову», — выразила мнение Madilon.

Ранее мы писали, что в Пензе занимается разведением и продажей львят частный зоопарк. Дикие животные пользуются спросом у покупателей со всей России. Пока закон не запрещает распространение такого рода товара.