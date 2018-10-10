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Жительница Каменки ответит за ложь в суде

10 октября в 11:29 208 просмотров

Жительницу Каменского района Пензенской области осудили за дачу ложных показаний.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре и ноябре 2017 года 31-летнюю женщину допрашивали в качестве свидетеля на предварительном следствии.

Сельчанка сообщила следователю о том, что ее приятель не угрожал сотруднику полиции ножом. Свои показания она подтвердила в суде. Однако вину мужчины все же доказали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сельчанка призналась, что солгала для того, чтобы помочь другу. В результате ей назначили три месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

Приговор не вступил в законную силу.


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