В России отключение аналогового ТВ перенесли на две недели

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью « Известиям » рассказал о процессе перехода с аналогового на цифровое телевещание в 2019 году.

Для предоставления россиянам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14−15 января. По заявлению замглавы Минкомсвязи, стоимость самой дешевой цифровой приставки в настоящее время — 700−800 рублей.

Переход на цифровое эфирное телевидение осуществляется для появления у любого жителя России возможности бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов в высоком качестве.

«Граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать 20 в хорошем. Именно для того, чтобы в семь раз повысить возможность выбора, это все и было придумано», — пояснил представитель министерства.

Алексей Волин также подчеркнул, что новый формат не предусматривает абонентской платы.