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Для автолюбителей. В Пензенской области введут контроль за ценами на техосмотр

10 октября в 12:27 128 просмотров
постановление, которое вводит контроль за предельными ценами на прохождение техосмотров.

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В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление, которое вводит контроль за предельными ценами на прохождение техосмотров.

Контроль будет проводить региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению. Ведомство вправе осуществлять как плановые, так и внеплановые проверки — выездные и документарные. Также в его полномочиях — профилактика возможных нарушений.

Основной упор эксперты будут делать на соблюдение операторами технического осмотра предельного размера платы за услугу. В Пензенской области для легковых машин, имеющих до восьми мест для сидения, она определена в 380 рублей. Дороже осмотр обойдется для автобусов, троллейбусов и специализированного транспорта с числом для сидения более восьми и с массой не более пяти тонн - 684 рубля, более 5 тонн — 823 рубля. Для транспорта, предназначенного для перевозки грузов массой до 3,5 тонн — 405 рублей, от 3,5 до 12 тонн — 798 рублей, более 12 тонн — 861 рубль.

Проверка городского наземного электрического транспорта выйдет в 633 рубля, мототранспортных средств — в 126 рублей, прицепов — от 316 до 557 рублей (в зависимости от массы).

Напомним, все автомобили старше трех лет должны проходить обязательный технический осмотр, по результатам которого выдается диагностическая карта. Это документ, который содержит сведения об авто, его характеристиках и заключение о возможности или невозможности эксплуатации. Он действует два года для машин, возраст которых — от трех о семи лет, если старше — год.


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