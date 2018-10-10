Россиянин нашел в реке кости мамонта

Специалистам удалось найти фрагменты альвеол, части верхней челюсти с сохранившимися зубами, фрагменты бивней, а также иные части черепа. Все кости были от одной взрослой особи, прожившей порядка 45 лет.

В прошлом мамонты достаточно широко распространились по Северной Евразии, включая территорию современной Тверской области. При этом находки этих животных остаются достаточно редкими случаями. Кости мамонтов в региональных музеях обычно лишены точной привязки к местам обнаружения. По этой причине находка представляет собой особый интерес для ученых.