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Россиянин нашел в реке кости мамонта

10 октября в 12:37 126 просмотров
, сообщает ТАСС.

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В Тверской области в реке Ивице местный житель нашел останки мамонта, сообщает ТАСС.

Специалистам удалось найти фрагменты альвеол, части верхней челюсти с сохранившимися зубами, фрагменты бивней, а также иные части черепа. Все кости были от одной взрослой особи, прожившей порядка 45 лет.

В прошлом мамонты достаточно широко распространились по Северной Евразии, включая территорию современной Тверской области. При этом находки этих животных остаются достаточно редкими случаями. Кости мамонтов в региональных музеях обычно лишены точной привязки к местам обнаружения. По этой причине находка представляет собой особый интерес для ученых.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82-1257081/

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