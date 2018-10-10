Специалисты инкубатория «Дамате» прошли обучение у ведущих экспертов

Сотрудники, которые работают в инкубаторе ГК «Дамате», повысили свои знания — они прошли обучение у лучших специалистов. В Москве состоялся семинар, организованный бельгийской компанией Petersime, на него съехались около 70 человек из 20 российских и европейских предприятий.

Эксперты Petersime рассказали участникам семинара о рациональном и эффективном использовании дезинфицирующих веществ в инкубации, затронули вопросы контроля качества инкубационных яиц и развития эмбрионов. На сегодняшний день эти темы являются наиболее актуальными в отрасли.

Также большое внимание специалисты уделили правильному и бережному отношению к эксплуатации зданий инкубаториев и оборудованию, кроме того — строительству зданий инкубаториев.

«Мы вкладываем серьезные средства в повышение квалификации и обучение специалистов по всем направлениям бизнеса «Дамате» и уделяем большое внимание качеству профессиональной подготовки наших сотрудников. Ведь наличие высококвалифицированных работников позволяет более рационально и эффективно вести бизнес компании. Участие в семинарах, организованных ведущими экспертами отрасли, позволяет расширить область знаний наших сотрудников, поделиться опытом, обсудить профессиональные вопросы с коллегами», — отметила заместитель генерального директора УК «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Petersime является ведущим мировым производителем оборудования для инкубаторов с уникальным, многолетним опытом. Компания имеет инновационные наработки в своей области.