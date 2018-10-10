Абашево признают местом традиционного промысла

Село утвердят как территорию по производству художественной керамики. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоит отметить, что, по федеральному законодательству, такие территории должны определить в каждом регионе. В некоторых субъектах списки мест традиционного промысла уже сформировали.

Абашевская игрушка — уникальный сувенир Пензенской области. В основном это свистульки в виде фантасмагоричных животных: оленей, козлов, лошадей. Преимущественно оформлены синими, зелеными, красными красками.