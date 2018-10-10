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В Пензе продлят работу дачных автобусов

10 октября в 14:05 222 просмотра

21 октября пензенские дачники в последний раз смогут добраться до своих участков на общественном транспорте.

Такое распоряжение 10 октября дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

До 21 октября автобусы будет следовать по дачным маршрутам по расписанию в среду, субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе мэрии.


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