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Дмитрий Медведев высоко оценил потенциал пензенских аграриев

10 октября в 15:05 224 просмотра
«Золотая осень», которая проходит в Москве.

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил потенциал сельского хозяйства Пензенской области во время осмотра выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве.

Пензенские аграрии представили овощи, картофель, мясные продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные товары и сыры, цветы, мед, консервы, макаронные и хлебобулочные изделия, кленовый сироп, рыбу и многое другое.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал Дмитрию Медведеву о крупных инвестиционных проектах компаний «Дамате», «Черкизово», «Русмолко» и в целом о развитии отрасли. Он отметил, что благодаря федеральным мерам поддержки сельское хозяйство Пензенской области в последние годы по темпам развития является лидером ПФО.

Председатель правительства дал высокую оценку результатам работы пензенских аграриев, обратив особое внимание на необычный экспонат — индейку, выполненную из 500 килограммов хлебобулочных изделий.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/112807/

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