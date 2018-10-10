Дмитрий Медведев высоко оценил потенциал пензенских аграриев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил потенциал сельского хозяйства Пензенской области во время осмотра выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве.

Пензенские аграрии представили овощи, картофель, мясные продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные товары и сыры, цветы, мед, консервы, макаронные и хлебобулочные изделия, кленовый сироп, рыбу и многое другое.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал Дмитрию Медведеву о крупных инвестиционных проектах компаний «Дамате», «Черкизово», «Русмолко» и в целом о развитии отрасли. Он отметил, что благодаря федеральным мерам поддержки сельское хозяйство Пензенской области в последние годы по темпам развития является лидером ПФО.

Председатель правительства дал высокую оценку результатам работы пензенских аграриев, обратив особое внимание на необычный экспонат — индейку, выполненную из 500 килограммов хлебобулочных изделий.