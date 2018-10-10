Владимир Соловьев: Небольшие каналы могут не пережить следующий год

Владимир Соловьев возглавил Союз журналистов России (СЖР) около года назад. Что за это время удалось сделать организации? С какими проблемами сегодня сталкиваются СМИ? Как обстоит дело с журналистским образованием? Об этом на форуме «Вся Россия» в Сочи с председателем СЖР Владимиром Соловьевым побеседовала редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова.

— Владимир Геннадьевич, сегодня — экватор фестиваля, уже можно подвести некоторые итоги. Что больше всего волнует сейчас журналистов из регионов?

— И сейчас, и всегда актуальны моменты, связанные с нехваткой денег, особенно в региональных, районных газетах. Очень хорошо, что в этом году государство нашло возможность выделить почти полмиллирада рублей для поддержки региональных СМИ, это очень важно. Я как телевизионщик говорю, что очень жаль, что деньги не пошли на поддержку региональных телекомпаний и радиокомпаний. Потому что всегда кажется, что у них деньги есть, но некоторые так же выживают с большим трудом, тем более, что сейчас идет переход с аналога на цифру, идет распределение цифровых пакетов, мультиплексов, история с «21-ой» и «22 кнопкой». Там все непросто и, конечно, все проблемы СМИ мы тут обсуждаем: и завышение тарифов на доставку, и дороговизну газетной бумаги, и исчезновение киосков, а они пропадают со скоростью 10 штук в день. В Париже и Лондоне один киоск — на 300−400 человек, а у нас в иногда в дальних регионах один киоск на 50 000 человек. Представляете, какая диспропорция?

Конечно, все эти темы мы пытаемся аккумулировать, как общественная организация пытаемся донести туда, где их возможно решить.

— Если посмотреть по видам СМИ, где все-таки больше проблем: в телевидении, интернет-изданиях, газетах?

— Нельзя сказать, где их больше, проблемы у всех разные и специфические. Для наших коллег газетчиков очень важно место, где они продают свою продукцию. На полках некоторых магазинов она исчезает. В одной из федеральных торговых сетей решили убрать с полок газеты и журналы, журналисты возмутились. Мне достаточно было написать, что будет по этому поводу собрание с представителями СМИ и торговой сети — в течение нескольких часов вопрос решился.

Что касается телевидения: у региональных телекомпаний будет очень непростой год, небольшие каналы могут его не пережить. Происходит переход с «аналога» на «цифру», он непростой, болезненный, но очень важный и нужный. Тем не менее, у многих телекомпаний не хватает средств на покупку дорогого оборудования. При этом я знаю, что руководство страны понимает, что есть миллионы старых аналоговых телевизоров, есть дедушки и бабушки, которые их смотрят, не понимают, что нужно поставить цифровой декодер — и у них нет даже денег его купить и подключить. Поэтому возможно, переход будет замедленный, плавный, нерезкий, и на несколько лет, может быть, аналоговое телевещание останется. Об этом тоже идут разговоры с властями, с представителями Госдумы, которые могут донести эти решения.

— На нескольких площадках фестиваля говорили, бурно обсуждали необходимость создания цифрового аналогового мультиплекса. Работа в этом направлении ведется?

— Да, было бурное обсуждение, в том числе — на встрече с Леонидом Левиным. Я полностью согласен с его высказываниями. Работа ведется, и эту тему никто не бросит, и без телевидения у нас люди не останутся.

— Что касается интернет-СМИ, о них всегда меньше говорят. Какие проблемы в этой сфере вы можете назвать?

— Эта отрасль журналистики только развивается, здесь есть свои проблемы, непросто в интернете зарабатывать. Еще здесь — давление больших агрегаторов на СМИ, потому что они подминают под себя весь контент и потом сами на этом зарабатывают. А коллеги, которые этот контент создают, ничего не получают. Это тоже отдельная история, надо договариваться, потому что надо людям как-то жить. Понятно, что во многом за интернет-СМИ — будущее, и даже. Скорее, — за смешением всех возможных средств массовой информации в интернете. Многие говорят, что не смотрят телевизор — читают все в интернете, но это тот же самых контент.

Интернет — это, конечно, не средство массовой информации, это средство доставки, средство публикации, средство распространения информации. И скорость наполнения этого пространства увеличивается. Надо понимать, как с этим работать, и как на этом зарабатывать небольшому интернет- изданию: скандальными статьями, желтизной? Потому что большую серьезную аналитику сейчас читают мало. Сейчас — клиповое мышление, читателей заманивают громкими хлесткими заголовками.

— А вы где новости читаете: телевидение, интернет или газета?

— Я как телевизионщик смотрю основные информационные программы страны, потому что многих лично знаю. Я много лет посвятил программе «Время», стоял у истоков программы «Вести». Я смотрю не как зритель а как профессионал, репортер. Смотрю новости на «Евроньюс», иногда — каналы зарубежные, балканских стран, потому что я там много лет проработал, мне интересна их подача, что там происходит, как они видят наши взаимоотношения. И конечно, в интернете очень много смотрю.

В телефоне установил счетчик, который показывает, сколько человек проводит времени в интернете. В первый же день пришел в ужас: я 86 раз поднимал смартфон, то есть пять раз в час, и в общей сложности провел там почти шесть часов. Но я этого не заметил, потому что постоянно идет общение, разговоры, встречи, но между делом идет поток оповещений, писем. Огромное количество времени уходит туда, но без этого сейчас никак. С этим надо уметь работать.

— По поводу зарубежной журналистики, отечественной. Насколько отличается ее уровень и как изменился он в России за последние годы?

— Уровень образования, к сожалению, во многих регионах падает, самые большие проблемы, о которых мне говорят: молодые люди приходят после завершения факультетов журналистики в районные СМИ и не знают элементарных вещей.

Но практика для талантливых людей — самое главное. Надо иметь базовые знания, уметь фильтровать информацию, а дальше все зависит от таланта, возможностей и старания.

— Будут ли инициативы по изменению программы подготовки журналистов?

— Мы все время — в контакте с факультетом журналистики МГУ, собираемся на форумах, понимаем, что есть проблемы и надо их как-то исправлять, думаем, как это сделать.

— Фестивалю много лет, чем отличается этот от предыдущих?

— Мы очень хотели, чтобы у нас было много молодежи, и ее приехало действительно много. Приятно, что полные залы, не хватает стульев, так много людей, это здорово. Мы привнесли элементы инфорума, который прошел уже более чем в 20 городах. Мы горды тем, что смогли создать конкуренцию красивой природе, празднику жизни на набережной. Никто никуда не убегает, все сидят и слушают. А это самое главное.